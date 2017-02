Eddy (La Villa 2) et la cocaïne : "Pardon à tous, la drogue c'est terrible !"

Eddy de Secret Story 7 (TF1) est sous le feu des critiques après qu'il a admis avoir déjà consommé de la drogue au cours d'une récente interview. Après avoir été littéralement descendu par Moundir ou plus récemment Capucine Anav dans Touche pas à mon poste (C8), le jeune homme récemment passé par La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) a décidé de prendre de nouveau la parole... pour s'excuser platement.

C'est via son compte Twitter très suivi que le meilleur ami d'Anaïs Camizuli a tenu à s'exprimer vendredi 3 février au travers d'une vidéo : "Bonjour à tous, je tiens à m'exprimer sur une interview que vous avez vue récemment. Pardon à tous si je me suis mal exprimé et que vous l'avez mal interprété, la drogue est une chose terrible. Je regrette d'en avoir pris ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Maintenant, je n'incite vraiment personne à en prendre, soyez vraiment conscients de ça puisque ce n'est vraiment pas mon but, voilà. Je suis au courant que je ne pouvais pas en parler comme ça, j'ai bafouillé, j'en suis désolé et je m'en excuse. Je tiens vraiment à m'excuser auprès de mon public qui me soutient depuis le début et que j'aime fortement. Attention à vous et excusez-moi !"

Une prise de parole qui a aussitôt été saluée par quelques uns de ses 760 000 abonnés. "C'est une qualité de reconnaître ses erreurs, merci de ta franchise tu es au top !", "C'est bien de t'excuser, prends soin de toi !", "On ne te tournera jamais le dos. Ne prends pas les critiques tant à coeur, tu vaux bien mieux", "C'est vraiment bien d'admettre ses torts, félicitations", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Evidemment, d'autres messages moins positifs ont douté de la sincérité de ces excuses, estimant qu'elles avait simplement été formulées dans le but de ne pas compromettre de futurs bookings ou des apparitions télé. A vous de juger...