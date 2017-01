Eddy (La Villa 2) : L'avant-après impressionnant de son ex, Smail !

Smail, prétendant de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1), a fait son entrée dans l'aventure la semaine dernière. Et la première chose qui a marqué Eddy (candidat pour lequel il a intégré l'émission), et probablement les téléspectateurs, ce sont ses muscles imposants.

En effet, le beau brun s'entretient et cela se voit ! Sur Instagram, il a d'ailleurs expliqué que le sport était une véritable passion, ce qui lui a donné l'envie de devenir coach sportif : "Alors oui, s'entraîner, c'est difficile, mais se sentir mal dans son corps l'est encore plus. Et le goût de la victoire vaut toutes les difficultés traversées."

Mais Smail n'a pas toujours eu ce corps bodybuildé comme il l'avait confié au meilleur ami d'Anaïs Camizuli lors de leur rencontre au Mexique : "Je faisais 67 kilos, j'en fais 93 maintenant." Une métamorphose physique qu'il s'est amusé à dévoiler sur les réseaux sociaux. L'ancien petit copain d'Eddy a réalisé deux montages avant/après assez impressionnants. De quoi donner l'envie de se rendre immédiatement en salle de sport.