Eddy (La Villa des coeurs brisés 2) en couple avec Smail ? Il sort du silence...

Dans la 2e saison de La Villa des coeurs brisés actuellement diffusée sur NT1, Eddy – révélé par Secret Story 7 au même titre qu'Anaïs Camizuli – a rencontré l'amour en la personne de Smail. Invité sur le plateau du Mad Mag lundi 16 janvier, le jeune homme de 24 ans a accepté d'en dire plus sur cette relation...

En effet, selon une rumeur qui ne cesse d'enfler sur internet (et relayée via divers blogs spécialisés dans la télé-réalité), Smail aurait menti à la production pour pouvoir rencontrer Eddy... puisqu'il ne serait pas du tout célibataire ! Il serait même en couple avec un autre homme depuis quatre ans ! Du coup, Eddy – qui a évidemment eu connaissance de cette rumeur – a tenu à dire ce qu'il en pensait face à Ayem Nour : "Moi, bien sûr, quand j'ai entendu ça, je me suis dit 'Peut-être que c'est vrai !' donc je l'ai appelé et je lui ai dit 'Oh, en fait, tu me prends pour un c** ?' Au final il a démenti, il m'a dit que c'était pas vrai et je le crois." Et de poursuivre : "Pour moi, vu comme il s'est assumé à la télé pour moi, pour son coming out et tout, ce serait bête de mentir."

Dans la foulée, interrogé sur l'état de sa relation avec Smail, Eddy n'a pas su cacher bien longtemps que tout était fini depuis quelque temps déjà. "On n'est plus ensemble mais franchement, suivez La Villa des coeurs brisés parce que ça va être du olé olé !", a-t-il lâché.

Aujourd'hui, Eddy est célibataire et bien décidé à trouver finalement l'amour...

Une séquence à (re)découvrir dès à présent dans notre player vidéo !