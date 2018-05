Eddy Mitchell a "horreur de Saint-Barth'" et n'ira pas sur la tombe de Johnny

Eddy Mitchell se remémore avec beaucoup de tendresse son ami de toujours, Johnny Hallyday. Pour la première fois depuis la mort du rockeur, le chanteur de 75 ans s'est confié jeudi 24 mai 2018 au micro de RTL, évoquant ses souvenirs avec celui qui était son "frère", leurs moments complices sur scène jusqu'à l'ultime tournée des Vieilles Canailles ou encore les rêves qui animent toujours ses nuits. "Il m'arrive souvent de rêver de lui et qu'on fasse les cons, les imbéciles ensemble", a-t-il confié.

Alors que l'anniversaire de Johnny Hallyday approche à grands pas, lui qui aurait fêté ses 75 ans le 15 juin, Eddy Mitchell a admis qu'il célébrerait ce jour en "buvant un verre à sa santé". Pour autant, pas question pour l'artiste d'aller se recueillir à Saint-Barthélemy, où repose son ami. "Ah non, non. J'ai horreur de Saint-Barth', donc il n'est pas question que j'aille là-bas. Johnny est complètement dans mon coeur, il n'est pas à Saint-Barth'. Puis de toute manière, une tombe, c'est une tombe. Je n'ai pas besoin de me recueillir sur une tombe, j'ai horreur de ça", a-t-il expliqué.

Celui qui sort le 25 mai son nouvel album intitulé La Même Tribu volume 2 avait déjà donné une interview au journal Le Parisien la semaine dernière, confessant son chagrin et le "manque" de celui qu'il avait connu lorsqu'ils étaient encore "gamins". "Il me manque. Mais je me souviens des rires, et il y en a eu ! Et je garde le souvenir d'un mec costaud, un mec vivant. (...) On s'est connus gamins et on ne s'est plus quittés", avait-il glissé.