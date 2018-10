Eddy Mitchell dézingue Bowie : "Quand vous arrivez avec une plume dans le cul..."

Eddy Mitchell n'a pas sa langue dans la poche, c'est un fait. En août 2018 au JDD, il avait choqué et à la fois amusé les internautes en taclant férocement le film La La Land ainsi que le réalisateur de la Nouvelle Vague Jean-Luc Godard. Le crooner a récidivé, à la télévision cette fois. Lundi 22 octobre, il était l'invité de l'émission Stupéfiant! sur France 2. Face à Léa Salamé, il a enchaîné les punchlines, entre musique et cinéma.

Cela a démarré avec le genre western qu'il semblait pourtant porter dans son coeur. "Tu me fais pas chier, je te fais pas chier sinon pan' pan' et on passe à autre chose. (...) C'est pas très intello", réduit-il sans nuances. Puis il embraye sur Godard. S'il lui reconnaît d'avoir apporté l'ellipse au cinéma, c'est bien la seule qualité qu'il apprécie chez le cinéaste suisse. "Godard, pour moi, c'est un petit peu ce qu'est David Bowie au rock'n'roll, c'est un escroc, quoi", dit-il.

Choquée, Léa Salamé lui demande pourquoi il compare ainsi l'icône britannique avec le réalisateur de Pierrot le Fou. "Quand vous arrivez avec une plume dans le cul et des cheveux en pétard...", lâche-t-il, devant l'animatrice interloquée. Mitchell reconnaît toutefois quelques titres "formidables" comme Let's Dance... montrant par là qu'il connaît fort mal la discographie de Bowie. Et de conclure : "Quand il voulait vendre du disque, il faisait des escroqueries."