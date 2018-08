Eddy Mitchell et la tombe de Johnny : "Pas question que j'aille là-bas"

Connu pour être un homme sans filtre, Eddy Mitchell a encore frappé. Quelques jours après son interview accordée au JDD (où il s'en prend notamment à Johnny l'acteur), il évoque à nouveau son ami Johnny Hallyday dans un entretien publié par Nord Eclair. Cette fois-ci, ce sont les obsèques du Taulier qui sont dans le viseur du chanteur de 76 ans.

Il évoque tout d'abord l'hommage national à La Madeleine, un événement sur lequel il était resté silencieux depuis. "Je n'aime pas ces moments-là, que ce soit pour un ami ou pas. (...) Je ne suis pas église et je ne suis pas curé. Même s'ils ont été très bien. Je déteste ce genre d'endroit", a-t-il lâché. Il était pourtant, digne, aux côtés de Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Laeticia Hallyday ainsi que les quatre enfants de Johnny, David, Laura, Jade et Joy.

Et il se fait encore plus critique sur Saint Barthélémy, où son fidèle acolyte est enterré. "J'ai horreur de St Barth donc pas question que j'aille là-bas, fustige-t-il. Johnny est un rockeur, il n'est pas à St Barth et puis de toute manière une tombe c'est une tombe. Je n'ai pas besoin de me recueillir sur une tombe. J'ai horreur de ça !",. De quoi expliquer son absence à l'hommage rendu le 15 juin dernier sur l'île, pour le 75e anniversaire du rockeur et interprète des tubes Allumer le feu ou Tennessee.