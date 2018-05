Eddy Mitchell : "Johnny me manque... on se sentait bien ensemble"

Alors qu'il sort le 25 mai 2018 son nouveau disque intitulé La Même Tribu volume 2, Eddy Mitchell a donné une interview au journal Le Parisien. Dans les pages du quotidien, le chanteur évoque la mort de Johnny Hallyday et confesse son chagrin.

"Il me manque. Mais je me souviens des rires, et il y en a eu ! Et je garde le souvenir d'un mec costaud, un mec vivant. (...) On s'est connus gamins et on ne s'est plus quittés", dit-il. Eddy Mitchell, qui a eu le bonheur et la chance de partager une dernière fois la scène avec Johnny avant sa mort, sur la tournée des Vieilles Canailles ("Ça lui a fait un bien fou", dit-il), confesse qu'avec Jacques Dutronc, le troisième luron de la bande, ils rêvent tous les deux de lui ! "Moi, je rêve que je suis avec Johnny à Saint-Tropez, et il me propose de venir à un bal costumé. Je passe chez lui et il est habillé en mousquetaire. Il me dit : 'J'ai le même costume pour toi.' Et là, le rêve s'arrête parce qu'on s'engueule, je ne veux pas m'habiller en mousquetaire, mettre un grand chapeau, des plumes...", relate-t-il.

Eddy Mitchell, qui se dit "désolé" du choix de son ami de déshériter ses aînés au profit de sa veuve Laeticia et de ses filles Jade et Joy, affirme que, dans la vraie vie, il n'a jamais eu aucune embrouille avec Johnny. "En soixante ans, jamais. Ou pour des bêtises. (...) On se sentait bien ensemble, tout simplement", lâche-t-il avec émotion. Les deux amis se sont vus pour la dernière fois quelques jours seulement avant le décès de Johnny. "Je savais que c'était râpé. (...) Je l'ai revu chez lui et sur son lit de mort", confesse-t-il. Eddy Mitchell s'était ensuite rendu à l'hommage national à la Madeleine à Paris même s'il dit détester les églises...

Thomas Montet