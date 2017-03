Eddy (Secret Story) : Après sa rhinoplastie, il dévoile son nouveau nez !

Eddy n'a pas mis longtemps avant de dévoiler son nouveau nez.

A l'instar de Nadège Lacroix, l'ex-candidat de Secret Story s'est envolé début mars pour la Tunisie, par le biais de l'organisme Body Travel géré par Sarah Fraisou (Les princes de l'amour /Les Anges) et son frère, afin de subir une rhinoplastie.

Après avoir dévoilé les premières photos de sa chirurgie, Eddy a confié vivre un véritable enfer et être en plein doute : "Il est 4h55, je me suis réveillé toutes les heures. Je suis out. Je n'ai pas spécialement mal au nez mais c'est un tout. La fatigue, le changement, les doutes. Ça va, mais c'est dur. Je ne vais pas mentir, c'est un enfer. Réfléchissez-y à deux fois."

Des doutes qui se sont depuis envolés. En effet, le jeune homme s'est saisi de son compte Snapchat ce mardi 14 mars 2017 afin de révéler son nouveau nez. Et il n'a pas caché être très heureux du résultat.

Moral de cette histoire : il faut parfois vraiment souffrir pour être beau/belle.