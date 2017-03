Eddy (Secret Story) critiqué pour sa photo avec une arme : Sa mise au point !

Lassé par les nombreuses critiques concernant sa dernière publication, Eddy a pris la décision de sortir de son silence, mercredi 29 mars 2017.

Après avoir indigné les internautes en révélant qu'il avait déjà consommé de la drogue, le candidat de Secret Story 7 (TF1) et La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) a choqué en se dévoilant avec une arme à feu. "Je suis choqué ! On ne sait pas si c'est un vrai ou un faux mais pourquoi afficher ça sur Snapchat ?", "Je suis choqué, il est suivi par beaucoup de jeunes", "Mais qu'est-ce qui lui prend en ce moment ?", a-t-on notamment pu lire.

Des critiques négatives qui ont fortement agacé Eddy. Aussi s'est-il saisi de son compte Snapchat pour faire une mise au point. "Je tiens à prendre la parole parce que je vois un peu tous les articles et tous les commentaires (...). Ça commence vraiment à me casser les burnes", s'est-il indigné dans un premier temps.

Et de se justifier : "J'étais chez une amie à Bordeaux il n'y a pas longtemps et j'ai voulu un peu faire le thug [le mauvais garçon, NDLR] sans arrière-pensée. Surtout que c'est une arme à air comprimé. Ce n'est pas un truc de fou. On dit Eddy dérape, Eddy se perd. Mais qui êtes-vous pour dire ça ? Déjà je ne me perds pas, je sais où je suis, je rigole. On dirait que j'ai fait un truc de fou (...). Je suis comme tout le monde, j'ai voulu faire un peu le thug, fin de l'histoire."

Le meilleur ami d'Anaïs Camizuli a ensuite ironisé sur la situation en se comparant à Pablo Escobar, célèbre trafiquant colombien de cocaïne.