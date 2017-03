Eddy (Secret Story) en plein doute après sa rhinoplastie : "C'est un enfer"

Il y a quelques jours, à l'instar de nombreuses stars de télé-réalité, Eddy (Secret Story 7) est passé sur le billard afin de subir une rhinoplastie. Pour ce faire, il s'est envolé pour la Tunisie avec l'organisme Body Travel, géré par Sarah Fraisou (Les Anges) et son frère et ne cesse de filmer son quotidien sur Snapchat.

Après les images chocs post-opératoires, sur lesquelles on peut le voir le visage recouvert de bandages, le jeune homme qui a récemment choqué avec ses propos sur la cocaïne a dévoilé vivre un moment pas si agréable que cela.

Si depuis le début de son aventure il ne cache pas ses difficultés à trouver le sommeil – il a passé quelques nuits blanches – et ses souffrances à la gorge (à force de respirer uniquement par la bouche), ces derniers temps, Foufouna s'est montré plus défaitiste. "Il est 4h55, je me suis réveillé toutes les heures. Je suis out. Je n'ai pas spécialement mal au nez mais c'est un tout. La fatigue, le changement, les doutes. Ça va, mais c'est dur. Je ne vais pas mentir, c'est un enfer. Réfléchissez-y à deux fois", a-t-il déclaré.

Néanmoins, Eddy sait qu'il faut en passer par là. Dans ces derniers posts, on le voit donc plus optimiste. Le sourire aux lèvres, il a annoncé qu'il était impatient de découvrir le résultat de son opération et il n'est pas le seul !