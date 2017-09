Eddy (Secret Story) et sa rhinoplastie : "Une bonne semaine de douleur"

"Il est 4h55, je me suis réveillé toutes les heures. Je suis out. Je n'ai pas spécialement mal au nez mais c'est un tout. La fatigue, le changement, les doutes. Ça va, mais c'est dur. Je ne vais pas mentir, c'est un enfer. Réfléchissez-y à deux fois", avait déclaré Eddy, ex-star de Secret Story 7 et des Anges, en mai dernier après avoir subi une rhinoplastie. Interviewé lors d'un Facebook Live par nos confrères de Purebreak, celui qui anime Super Shore Ouvre-toi sur MTV (du lundi au vendredi à 22h25) revient sur cette opération douloureuse.

"Je ne vis pas pour le regard des gens. C'est juste qu'à force de te voir à la télé, tu remarques tes défauts. Tu te rends compte que ton profil ne va pas. Ce n'était pas vraiment un complexe mais c'était devenu un petit défaut", déclare-t-il tout d'abord afin d'expliquer ce qui a motivé son geste.

Le jeune de 24 ans est aussi passé sur le billard parce qu'il en a eu l'opportunité grâce à son amie Sarah Fraisou, dont la famille est à la tête de de Body Travel, société qui accompagne les patients 24h/24 dans leur intervention médicale et de chirurgie esthétique en Tunisie.

"Content du résultat", Eddy est revenu sur les douleurs post-opératoires. "J'ai souffert un peu. Ça ne fait pas mal au nez mais à tout ce qui est autour. Comme tu ne respires qu'avec la gorge pendant deux semaines, c'est comme si tu avais une grosse angine. En plus, on t'a rentré un tuyau dans la gorge. Voilà c'était irrité, mal de crâne. Une bonne semaine de douleur", déclare-t-il.

Heureusement, tout ça est derrière lui !