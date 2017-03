Eddy (Secret Story) s'offre un nouveau nez : Les premières photos chocs !

Après Nadège Lacroix, c'est au tour d'un autre ex-candidat de Secret Story de succomber à l'envie de subir une rhinoplastie : Eddy (Foufouna pour les intimes).

En effet, le meilleur ami d'Anaïs Camizuli s'est envolé pour la Tunisie la semaine dernière afin de passer sur le billard. Un événement filmé en intégralité par Body Travel, un organisme d'organisation de séjours chirurgicaux en Tunisie géré par Sarah Fraisou (Les Anges) et son frère. Eddy n'a pas non plus manqué de partager son ressenti sur son compte Snapchat avant son opération.

Et une fois réveillé, il n'a pas hésité à faire de nombreuses vidéos, l'occasion de découvrir les premières images chocs d'Eddy avec ses bandages. Le candidat de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) a admis être lessivé car il n'arrivait pas à dormir, notamment à cause d'un gros mal de gorge, mais il s'est réjoui de ne pas avoir de bleus sous les yeux.

S'il était positif au départ, le jeune homme a toutefois bien vite déchanté : "Je suis out. Je n'ai pas spécialement mal au nez mais c'est un tout. La fatigue, le changement, les doutes. Ça va, mais c'est dur. Je ne vais pas mentir, c'est un enfer. Réfléchissez-y à deux fois." Ce qui l'a davantage déprimé ? Le fait que ses yeux aient gonflé quelques jours après l'opération.

Heureusement, Eddy a pu compter sur le soutien indéfectible de ses fans. De quoi lui redonner un peu le sourire.