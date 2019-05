Edinson Cavani papa pour la troisième fois, le joli prénom de sa fille révélé

Et de trois ! La famille s'agrandit pour Edinson Cavani. Ce 17 mai 2019, l'attaquant du PSG a annoncé la naissance de son troisième enfant sur Instagram et Twitter. La star uruguayenne de 31 ans et sa compagne, le mannequin Jocelyn Burgardt, sont les parents d'une petite fille prénommée India.

"Notre petite India est née. Rien dans la vie n'est comparable avec cette rencontre d'Amour et de Pureté", a-t-il écrit en légende d'une vidéo de l'accouchement, réalisé par césarienne dans un hôpital parisien. S'il s'agit du premier enfant pour la jeune maman de 26 ans, le footballeur est quant à lui déjà père de deux garçons, Bautista (8 ans) et Lucas (6 ans), nés de son mariage avec Maria Soledad Cabris Yarrús. Edinson Cavani et sa petite amie avaient révélé cet heureux événement à venir en février dernier, lors de l'anniversaire de Neymar au Pavillon Gabriel, à Paris. Jocelyn Burgardt avait alors affiché son ventre rond en guise d'annonce.