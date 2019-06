Édith Scob (Soeur Thérèse.com) est décédée à l'âge de 81 ans

Édith Scob est morte mercredi 26 juin 2019, à l'âge de 81 ans, a tristement appris son agent à l'AFP. Très productive, la Française a tourné dans près de soixante-dix longs métrages, une trentaine de téléfilms et une soixantaine de pièces de théâtre. Actrice de seconds rôles, Édith Scob a travaillé avec les plus grands et a été nominée deux fois aux César, dans la catégorie du Meilleur second rôle féminin, pour son travail dans L'Heure d'été (Olivier Assayas) en 2009 et dans Holy Motors (Leos Carax) en 2013. "Dans ma vie privée comme professionnelle, j'ai toujours fait en sorte d'être en deuxième ligne, j'ai l'impression d'avoir eu toute ma vie à faire avec la notion de disparition", confiait-elle à Libération en 2009.

Née Édith Vladimirovna Scobeltzine le 21 octobre 1937 à Paris, cette jolie jeune femme d'origine russe commence à la fin des années 50 dans la figuration. Jusqu'à ce qu'elle soit repérée par Georges Franju. Ce père du cinéma fantastique français lui offre un rôle de folle internée dans La Tête contre les murs en 1959, avant de lui proposer le film qui va bouleverser sa carrière : Les Yeux sans visage. Le regard transi de l'actrice, derrière son masque blanc, a marqué les cinéphiles.

Plus tard, depuis les années 60, elle fera ses preuves à la télévision, où on l'a vue dans La Poupée sanglante, Les Duettistes, Avocats et Associés, Caméra Café ou encore Soeur Thérèse.com, où elle a officié pendant près de dix ans. Récemment, en janvier 2019, on a pu la voir dans Mon inconnue, d'Hugo Gélin, où elle donnait la réplique à François Civil et à Joséphine Japy. Une triste perte pour le cinéma français.