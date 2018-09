Édouard Baer : Cette concession qu'il fait pour sa fille

Quelques mots sur sa fille, jamais plus. Si le dandy et séducteur du cinéma français Édouard Baer est très habile avec les mots, ses confidences sont toujours furtives lorsqu'il s'agit de parler de sa vie de famille. C'est au détour d'une question de Paris Match (numéro du 13 septembre 2018) sur les raisons qui le poussent à habiter à Paris que l'acteur à l'affiche de Mademoiselle de Joncquières évoque sa fille.

Ce n'est pas parce qu'il est animateur sur Radio Nova – dont il animait la matinale jusqu'à la saison dernière –, qu'Édouard Baer, heureux propriétaire d'une maison à Arles (Bouches-du-Rhône), est installé dans la capitale, près du Louvre. "Parce que ma fille est scolarisée à Paris, sinon je serais parti", avoue-t-il. Le comédien de 51 ans a des projets plein la tête qui ne peuvent, pour le moment, pas être concrétisés. La stabilité de sa fille passe avant. "J'aurais adoré monter une sorte de 'factory', un endroit qui soit à la fois un théâtre, un studio de cinéma, un restaurant, un music-hall. Et l'ouvrir à Dakar ou Montréal, ou dans une ville de province comme Nantes (...). Mais je le ferai un jour si ma fille peut-être scolarisée ailleurs", envisage-t-il.

L'une des rares autres fois où Édouard Baer a évoqué sa fille, confirmant son existence et son âge (7 ans à l'époque), remonte à février 2013. C'était au moment de la sortie de la comédie de Fabien Onteniente Turf. "Je ne suis pas secret, je suis discret. Si on me pose des questions, je réponds. Effectivement, j'ai une petite fille de 7 ans, avait-il confié à Elle sans vouloir en dire plus. Je pense que la discrétion est une vertu et une forme d'élégance."

