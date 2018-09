Edouard Baer, "séducteur fêtard" pour Régine à la Fête à Neuneu

Elle est de retour ! L'historique Fête à Neuneu reprend ses quartiers aux portes du Bois de Boulogne dans le 16e arrondissement de Paris, et ce jusqu'au 7 octobre. Vendredi 31 août 2018, le célèbre événement forain s'est offert une soirée inaugurale en grande pompe, avec des personnalités et une ambiance de fête.

La soirée était aux couleurs de l'association Les puits du désert, dont Régine est la marraine. La mythique reine de la nuit et actrice était bien évidemment de la partie pour récolter des fonds afin de construire des puits pour que les populations nomades les plus défavorisées, au nord du Niger, aient accès à l'eau. Pour ce faire, la Fête à Neuneu proposait un pass à prix unique (20 € pour les adultes, 10 € pour les moins de 13 ans).

Pour cette soirée d'inauguration, de nombreuses personnalités ont pris part à l'événement aux côtés de Régine, à l'instar d'Edouard Baer. Le truculent comédien était de la fête, après avoir accordé une interview au Parisien, évoquant son côté "séducteur fêtard" qu'il traîne. "Oui, une image, mais... je ne dialogue pas avec mon image, j'ai assez de souci avec le réel, assure l'intéressé. Attention à la Kim Kardashisation de la société qui consiste à se regarder le nombril en permanence en public ! Fêtard ? Je préfère emmener des gens boire la journée en séchant le bureau à participer à des pince-fesses nocturnes mondains et alcooliques. L'école buissonnière est plus intéressante que la tournée des grands-ducs."

Outre Edouard Baer, aux côtés de Régine et Christel Pernet (fondatrice de l'association Les Puits du Désert), on a croisé Laurence Roustandjee, Thierry Samitier, Michel Chevalet, Stéphanie Fugain, Orlan (Mireille Suzanne Francette Porte), Guy Ange, Patrice Drevet, le roi des forains Marcel Campion, Pascal Soetens (Pascal, le grand frère), Grace de Capitani et son compagnon Jean-Pierre Jacquin, Nicoletta, Pierre-Jean Chalençon, Brahim Zaibat, Jean-Barthélémy Bokassa ou encore Grégory Bakian.