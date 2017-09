Édouard Valette : Mort de l'acteur des Mystères de l'amour, à 28 ans

Comme on peut le voir sur les photos Facebook d'Édouard Valette, ce dernier a travaillé avec Camille Combal pour le programme court Asap, diffusé sur W9 de 2009 à 2010.

Le 4 août dernier, il avait donné de ses nouvelles sur Facebook. Même si elles n'étaient pas bonnes, le comédien était prêt à se battre.

"Mes chers amis #2. Voilà, la sentence est tombée, il s'agit bien d'une récidive de mes deux précédents cancers, localisé au pancréas cette fois, je rentre à l'hôpital dès lundi pour un drainage biliaire avant le début de la chimiothérapie et je ne souhaite aucune visite. Je tiens à tous vous remercier de vos nombreux messages, appels, SMS.Comme je l'ai déjà dit j'essaye de tous vous lire mais ne m'en voulez pas si je ne réponds pas, ma fatigue et mon épuisement ont pris le dessus ces derniers temps, sachez surtout que ma foi me permet de ressentir le bienfait de vos prières quelles que soient vos religions et vos croyances. Je ne ferai pas d'autres commentaire, Place maintenant au combat ! Je vous aime, je vous kiffe, je vous like, amusez-vous, profitez de la vie, aimez-la et aimez-vous... Love", a-t-il écrit.