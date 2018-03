Edward Norton: Après la mort d'un pompier sur son tournage, il précise la vérité

Un pompier de New York est décédé dans la nuit du 22 mars, succombant aux multiples blessures dont il a été victime en luttant contre l'incendie d'un bâtiment qui servait au tournage du film Motherless Brooklyn, réalisé par Edward Norton, avec au casting Bruce Willis, Alec Baldwin, Leslie Mann et Willem Dafoe. Michael R. Davidson, qui oeuvrait pour ce département depuis quinze ans, était âgé de 37 ans, il était marié et le père de quatre enfants. Les hommages ont plu depuis l'annonce de la terrible nouvelle, parmi eux, celui du réalisateur.

D'après le New York Post, les flammes ont embrasé un immeuble du quartier de Harlem vers 23h. Edward Norton, qui a remarqué la fumée, a alerté rapidement les secours. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. La star de Fight Club a réagi au côté de la production par voie de communiqué : "À notre immense regret, nous apprenons que le pompier de New York est décédé après avoir lutté contre l'incendie. Nous partageons la douleur de sa famille. Les pompiers de New York sont les personnes les plus courageuses du monde. Nous les avons regardés contenir l'incendie et l'empêcher de s'étendre, mettant leur vie en danger comme ils le font au quotidien."

De façon plus personnelle, le héros d'American History X a publié un long message sur Instagram, précisant que le feu n'avait pas débuté sur le tournage : "Merci à tous ceux qui nous ont témoigné leur soutien après le drame. Dans certains médias, il est dit que l'incendie a démarré sur le tournage, ce qui est faux. Il a débuté dans le sous-sol et nous avons remarqué de la fumée en tournant dans le bar au-dessus. Notre fantastique assistant-réalisateur a vu les choses arriver et il a permis d'accélérer la prise en charge de la situation (...). Si notre équipe n'avait pas sentie la fumée, je pense que les habitants de l'immeuble auraient péri", explique Edward Norton, saluant de nouveau l'immense courage du pompier décédé. Dans son post suivant, il précise qu'il est possible de faire des dons via la FDNY Foundation pour la famille du défunt afin de financer la scolarité de ses quatre enfants, désormais orphelins de père.