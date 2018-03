Eglantine Emeyé : Adorable photo avec son fils Samy, polyhandicapé

En 2014, Eglantine Emeyé avait dévoilé sur France 5 son documentaire, Mon fils, un si long combat. Un reportage choc qui dévoilait son quotidien avec son fils Samy (12 ans), polyhandicapé. Actuellement en vacances comme une bonne partie des Français, l'animatrice de Qui prendra la suite ? (France 3) a dévoilé une rare photo de son enfant. Un très beau cliché.

Bébé, Samy a fait un AVC, a été diagnostiqué hémiplégique du côte gauche et déclaré autiste à l'âge de 1 an. De graves problèmes de santé auquel Eglantine Emeyé a dû faire face seule, son couple n'ayant pas survécu à ces malheurs. Pire, la présentatrice, auteure de l'ouvrage Le voleur de brosses à dents (qui traite également de sa vie avec son fils) a fait le choix difficile d'éloigner Samy d'elle. Le petit garçon vit à Hyères dans le Var, dans un hôpital mieux adapté à ses handicaps. Soit à 850 kilomètres de sa mère et de son frère Marco (né en 2003). Si la femme de 44 ans va souvent lui rendre visite, en ce mois de février, elle est partie avec lui au ski.

Mercredi 28 février 2018, elle a en effet dévoilé une photo d'elle et de Samy, assis dans la neige pour le déjeuner. Un tendre et rare cliché simplement légendé : "#Famille #Mère #Fils. Belle journée à la montagne avec mon fils. Il était ravi ! Bonne journée."