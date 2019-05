Eglantine Emeyé, le macaron handicapé de son fils volé : "C'est affligeant"

A la suite de cette histoire, Anne-Elisabeth Lemoine l'a conviée dans son émission C à vous afin de revenir sur cette mésaventure, ainsi que son combat pour son fils polyhandicapé. "J'étais surtout surprise. Jamais je n'aurais pensé une chose pareille. (...) Quand j'ai constaté qu'il n'y avait plus le macaron, j'avoue que j'ai trouvé ça atterrant. L'écoeurement est venu après. Spontanément, c'est vrai que j'étais sciée. Je me suis demandée comment on pouvait faire ça. (...) C'est d'une bêtise affligeante et je pense que la personne qui a fait ça n'a pas mesuré la conséquence que ça pouvait avoir pour les personnes concernées", a-t-elle confié dans un premier temps.

Après avoir révélé qu'à la suite de son message, elle a reçu de nombreux témoignages similaires, Eglantine Emeyé a rappelé que le "macaron handicapé n'est pas réservé qu'aux personnes en fauteuil roulant". "Heureusement que mon fils n'était pas avec moi. Si j'étais arrivé avec lui à ce moment-là, alors que je l'avais préparé pour la sortie, (...) ça aurait été une épreuve pour lui", a-t-elle ajouté.

La présentatrice a ensuite rappelé que son fils vit dans un hôpital dans le Var, "faute d'un établissement adapté" : "Ce n'est pas la place d'une personne autiste et épileptique. (...) Je préférerais qu'il vive dans une maison dans laquelle il aurait aussi de l'éducatif, du soin quand c'est nécessaire et surtout près de moi. Il est à 900 kilomètres de moi et je les parcours tous les quinze jours."

Le jeune garçon est polyhandicapé depuis qu'il a fait un AVC lorsqu'il n'était qu'un bébé. Il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 1 an et hémiplégique du côté gauche. Églantine Émeyé est séparée depuis quelques années du père biologique de ses deux enfants, Samy et Marco (15 ans).