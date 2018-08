Eglantine Eméyé : Son adorable message d'amour pour son fils Samy, polyhandicapé

Dimanche 5 août 2018, Eglantine Eméyé a fêté un événement spécial : l'anniversaire de son fils Samy. Le jeune garçon, polyhandicapé, a soufflé ses 13 bougies et pour cette occasion l'ancienne animatrice de Qui prendra la suite ? (France 3) lui a fait une belle déclaration.

C'est sur son compte Twitter qu'Eglantine Eméyé a publié un message en l'honneur de son fils Samy pour ses 13 ans : "Joyeux anniversaire mon petit Samy! 13 ans déjà, et tu ne les fais pas du tout ! 13 années qui m'ont tant appris. #mamantoujours #amour." Ces jolis mots étaient accompagnés d'une adorable photo du duo mère/garçon à la plage. Touchés par ce post, les internautes n'ont pas manqué de réagir. "Une mère courage pour un enfant exceptionnel. Bon anniversaire Samy", pouvait-on lire dans les commentaires.

Maman dévouée, Eglantine Émeyé a raconté son quotidien avec Samy et son fils aîné, Marco (15 ans), dans le livre Le voleur de brosses à dents (Editions Robert Laffont) sorti en 2015. Un an avant, c'est dans le documentaire Mon fils, un si long combat diffusé sur France 5 que l'animatrice s'est confiée sur les handicaps de Samy, qui a été diagnostiqué hémiplégique du côte gauche et déclaré autiste à l'âge de 1 an.