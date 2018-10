Elie Semoun : Son gros tacle lancé à Christophe Dechavanne...

Comme dirait le dicton, on ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas Christophe Dechavanne qui vous dira le contraire. Alors qu'il fait partie des animateurs les plus emblématiques du petit écran, celui qui a présenté Une famille en or ou encore The Wall (TF1) n'a pas que des admirateurs. A commencer par Elie Semoun...

C'est lors d'un entretien avec nos confrères du Parisien Week-end qu'Elie Semoun s'est lâché. L'humoriste de 55 ans s'est prêté au jeu des Inavouables et il n'a pas hésité à tacler le comportement de Christophe Dechavanne. "Invité quelques fois" dans les émissions de l'animateur de TF1, le comédien n'en a pas du tout gardé un bon souvenir. "Je le trouvais tyrannique avec ses invités et pas à l'écoute du tout. Peu de chance, donc, que j'accepte de venir sur l'un de ses plateaux", a-t-il déclaré. Cela a le mérite d'être clair !

Côté actu, Elie Semoun a sorti son livre Pelouse interdite (Editions Ulmer) le 4 octobre dernier. Il a également dévoilé son dernier album baptisé Des paroles en l'air le 28 septembre 2018. Christophe Dechavanne, de son côté, reviendra sur nos écrans à la présentation du jeu Au suivant !.