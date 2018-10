Elie Semoun sur Tinder ? Il raconte : "C'est nul, et je sais de quoi je parle"

L'humoriste cumule les actualités cet automne. Profitant de la publication de son livre sur sa passion pour les jardins, ainsi que la sortie d'un album de jazz intitulé Des paroles en l'air, Elie Semoun a joué le jeu de l'interview confessions pour Le Parisien Week-end de ce vendredi 19 octobre 2018. L'occasion pour cet acteur et chanteur d'évoquer son expérience mitigée sur les applications de rencontres amoureuses.

"C'est nul, et je sais bien de quoi je parle, a-t-il confié. Mon pote Mouloud Achour m'a inscrit sur l'appli Tinder pendant quinze jours, et moi-même je me suis inscrit sur l'appli Happn, pour voir ce que je valais." Un test qui s'est avéré peu payant pour le comédien : "Si t'es connu, ça ne marche pas."