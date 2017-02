Élie Semoun : Une recrue inattendue fait sa promo !

Alors qu'il poursuit les représentations de son spectacle intitulé A partager, Elie Semoun s'est offert un petit coup de pub gratuit sur les réseaux sociaux. L'humoriste a sollicité un homme qui le connait bien pour faire sa promo : son papa !

Sur son compte Instagram, Élie Semoun a posté une vidéo d'un "anonyme" à qui il demande s'il compte aller le voir en spectacle à l'occasion de la dernière représentation de sa tournée, le 8 juin prochain au Casino de Paris. "Bien sûr ! Oui !", dit-il. Et, quand l'humoriste lui demande de décliner son identité, ce dernier répond : "Paul Semoun" Une petite pastille vidéo, touchante, qui a bien fait les rires les deux concernés. Père et fils sont, on l'imagine, devenus très proches lorsque Elie Semoun s'est retrouvé orphelin de mère quand il était enfant et sans doute encore un peu plus encore des années plus tard lorsque l'humoriste a perdu son frère du sida...

Elie Semoun se produit du 21 au 23 février à la 3e édition du Festival Rirozor.