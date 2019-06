Elin Nordegren enceinte : l'ex de Tiger Woods a refait sa vie avec un sportif

Après l'humiliation que lui a fait subir Tiger Woods, Elin Nordegren aurait pu ne plus jamais faire confiance à un homme. En décembre 2009, les infidélités du célèbre golfeur américain de 43 ans avaient éclaté au grand jour, révélées au monde entier par le National Enquirer. Tiger Woods, alors accro au sexe, avait trompé son épouse Elin Nordegren à onze reprises. Le couple était marié depuis quatre ans et deux enfant étaient nés, Sam Alexis en juin 2007 et Charlie Axel en février 2009. Le divorce avait été prononcé en août 2010, permettant à l'ex-femme de Tiger Woods d'empocher un joli pactole estimé à 100 millions de dollars.

Depuis ce terrible scandale, Elin Nordegren est restée éloignée des médias, qui ont mis plusieurs années à découvrir qu'elle n'était plus célibataire. En effet le Daily Mail annonce que l'ancien mannequin suédois de 39 ans est en couple depuis trois ans avec un sportif, l'ancien joueur de football américain de 30 ans Jordan Cameron. Le jeune retraité de la NFL, mormon et papa d'un garçon, a notamment joué pour la franchise des Miami Dolphins. "Ils ont gardé cela assez secret, mais Eli rendait visite à James en Californie et ils ont passé des mois ensemble dans sa maison de Floride", a commenté une source issue de la communauté suédoise du Sud de la Floride. La maison dont il est question est la propriété de 50 millions de dollars qu'Eli Nordegren possède à Palm Beach, à Miami. Jordan Cameron a mis un terme à sa carrière à 28 ans pour se focaliser sur sa vie de famille mise en danger après quatre commotions cérébrales survenues en l'espace de six ans.

Leur romance a pris une toute autre tournure lorsque l'ex-femme de Tiger Woods est tombé enceinte il y a quelques mois. Le Daily Mail publie des photos de la future maman avec son ventre arrondi, prises le 1er juin 2019 lors d'un match de foot de ses enfants. "Elle n'a pas dit si ce nouveau bébé était surprise ou quelque chose qu'ils avaient planifié mais ils adorent les enfants tous les deux", a indiqué la même source, qui a tenu à ce que son identité ne soit pas révélée. La naissance du troisième enfant d'Eli Nordegren est attendue pour la mi-octobre 2019.

Tiger Woods n'est donc pas le seul à avoir refait sa vie...