Elisa Bachir Bey, sans son amoureux Julian Perretta, brille avec Juliette Besson

Le prestigieux hôtel George-V à Paris s'est transformé le temps d'une soirée en palais des Mille et une nuits pour les besoins de l'Oriental Fashion Show. À l'heure où se termine la semaine de la mode à Paris, les tenues étincelantes ont illuminé les yeux de plusieurs fashionistas, telles que les comédiennes Juliette Besson, fille de Luc Besson et Anne Parillaud, Elisa Bachir Bey, l'amoureuse de Julian Perretta, ainsi que la journaliste Alicia Fall. Les créations du styliste Hany El Behairy ont en tout cas bluffé les convives férus de mode.

L'Oriental Fashion Show est né de l'initiative de Hind Joudar, fervente partisane du patrimoine vestimentaire oriental et présidente de l'association Route de la soie et d'Al Andalus. Elle met de côté sa carrière de juriste pour choisir la voie de l'histoire de la mode, celle du caftan plus particulièrement.

Parallèlement à la publication du livre Les Merveilles du caftan, elle a lancé l'Oriental Fashion Show en 2004. En quelques mots : "La Mode orientale représente aujourd'hui le rêve dans le monde du luxe. Empreinte du raffinement traditionnel et de la volupté orientale, elle a influencé un grand nombre de créateurs contemporains", lit-on sur le site internet.