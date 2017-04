Elisa Johnson : La fille de "Magic" Johnson, canon en bikini avec son chéri

Le petit veinard, qui répond au nom d'Anthony Alcaraz, régale les téléspectateurs de l'émission Les Anges 9, diffusée sur NRJ12 ! Mardi 11 avril, le mannequin (signé au sein de l'agence parisienne The Face) a quitté ses colocataires pour rejoindre sa chérie. Le couple a passé quelques heures sur la plage, l'occasion d'échanger de nombreux gestes affectueux. Main dans la main et les pieds dans l'eau, Anthony et Elisa réveillent l'envie de vacances de millions de personnes.

Elisa Johnson est la fille adoptive de l'ex-basketteur "Magic" Johnson (dont le vrai nom est Earvin Johnson Jr.) et son épouse Earlitha Kelly, dite "Cookie". La jeune femme de 22 ans est une folle de mode et partage régulièrement avec ses près de 300 000 abonnés sur Instagram les photos de ses looks.

Sa popularité virtuelle lui permettra-t-elle de rejoindre la vague de mannequins enfants de stars ? Réponse dans les mois à venir...