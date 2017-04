Élisa Meliani : L'actrice française et mannequin qui affole la toile

La bataille pour le titre de personnalité la plus sexy de la planète se joue, en grande partie, sur les réseaux sociaux ! Une Française en a fait son arme de séduction massive : l'irrésistible Élisa Meliani réveille ainsi l'envie de vacances de ses milliers d'abonnés...

Les côtes méditerranéennes, Saint-Barthélemy (où l'ex-Miss France Chloé Mortaud, Cindy Crawford et Estelle Lefébure ont récemment été aperçues) et Miami font partie des destinations estivales préférées des stars. Élisa Meliani a choisi la première, posant ses valises sur la Côte d'Azur. L'actrice et mannequin a profité de son lundi de Pâques pour publier sur Instagram une photo d'elle sur une plage.

Elle y pose topless, confortablement assise sur un transat et lunettes de soleil sur le nez. L'image est légendée par le hashtag #freethenipple qui dénonce l'une des conditions d'utilisation de l'application, portant sur l'interdiction de la publication "de scènes de nudité partielle ou totale, ni de photo ou contenu à caractère (...) pornographique ou sexuellement suggestif".