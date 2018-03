Elisa Tovati agressée sexuellement : Elle ne veut "pas saouler" en se confiant

La parole des femmes s'est libérée sur la question du harcèlement et des agressions sexuelles. Depuis le mois d'octobre 2017 et la chute du roi hollywoodien Harvey Weinstein, le sujet est de moins en moins tabou. Elisa Tovati fait partie des actrices qui ont témoigné avec autant de pudeur que de détermination. Lors d'un Facebook Live avec Télé Star, elle explique pourquoi elle ne veut pas toutefois s'exprimer constamment à ce propos.

Pour la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2018, l'héroïne de La Vérité si je mens est revenue sur l'agression sexuelle dont elle a été victime et sur la raison pour laquelle elle souhaite en parler avec prudence : "Le Parisien m'a téléphonée en me demandant si je pouvais témoigner. (...) J'ai été victime d'agressions, c'était pour moi important de ne pas me cacher et de m'exprimer. J'ai dit au journaliste : 'Je vous en parle et je n'en reparlerai plus, à un moment donné, ça devient soûlant.'" Elle ajoute, se félicitant néanmoins qu'il n'y ait plus de tabou sur la question : "Ce qui est important, c'est (...) qu'on est toutes unies, on se sert les coudes."

L'automne dernier, l'actrice et chanteuse s'était confiée au Parisien : "Quand j'ai commencé les castings entre 15 et 18 ans, trois ou quatre fois. Comme c'est arrivé à presque toutes les jeunes actrices qui sont les proies de gros porcs. Ce sont des castings où l'on vous demande de vous foutre à poil sous prétexte que c'est pour le rôle d'une fille un peu sulfureuse. Moi, je répondais au réalisateur : 'Sur le tournage, si le rôle le justifie, on verra. Mais là, dans une salle blanche, devant vous et une petite caméra, ça va pas être possible.' Mais j'étais tétanisée. Dans ces cas-là, vous ne savez pas à quel moment ça va déraper... Ça m'est même arrivé de partir en courant. Je me souviens aussi d'un comédien très connu sur le tournage d'une fiction télé qui a bloqué la porte de ma loge et m'a dit : 'Viens, je vais te faire un petit détartrage.' Il était âgé, j'étais jeune. J'ai été très choquée. Vous arrivez à vous en sortir avec une pirouette, un sourire, un coup de coude pour ouvrir la porte. Mais vous êtes en panique."