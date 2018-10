Elisa Tovati : "Le joyau de ma vie", ses mots touchants à Laurine...

Sur son compte, suivi par presque 28 000 abonnés, Elisa Tovati (42 ans) a fait chavirer le coeur de ses fans avec une photo d'elle et de sa soeur en noir et blanc, toutes deux en maillot de bain échancré.

"E.L.L.E c'est le joyau de ma vie, et c'est son Anniversaire aujourd'hui !!! Elle s'appelle Laurine et c'est ma petite soeur chérie... #HBLolo !! Elle est loin de moi et ça me fait de la peine... alors laissez-lui un petit message sur ma page!! Si on faisait exploser le compteur pour elle!! #joyeuxanniversaire #SisterForever #LoveU #LoinDesYeuxMaisJamaisLoinDuCoeur", a commenté l'ancienne star de La vérité si je mens ! Un message qui a eu de l'écho puisque les abonnés de l'artiste ont déposé presque 200 messages dans les commentaires.

Elisa Tovati, qui a sorti un nouveau single intitulé Toujours la même histoire – elle a rejoint le label Jo And Co –ne doit sans doute pas beaucoup voir sa petite soeur puisque cette dernière habite aux États-Unis. Aux dernières nouvelles, elle est architecte d'intérieur à New York.

Thomas Montet