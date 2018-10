Elisa Tovati longtemps fâchée contre Gainsbourg, elle explique pourquoi

View this post on Instagram

Sur cette photo j'ai 5 ans, je vais l'cole et je ne suis pas marie de force. Mobilisons nous pour que ce soit le cas de toutes les petites filles!! " Tous et toutes mobilises avec l'ONG @PlanFrance pour la Journe internationale des filles le 11 octobre : pour que chaque #FilleAujourdhui devienne une femme libre demain grce l'ducation. " #JourneInternationaleDesFilles