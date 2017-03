Elisa Tovati : Maman gaga, son tendre message pour les 5 ans de son fils Léo

Chanteuse et actrice accomplie, Elisa Tovati est également une femme très épanouie dans sa vie privée. Depuis 2006, elle est mariée à Sébastien Saussez, ex-directeur général du Label Mercury aujourd'hui à la tête de sa propre société de production de musique et de vidéos, Jo & Co. Le couple est parent de deux enfants, Joseph (né en 2008) et Léo (né en 2012).

Active sur les réseaux sociaux, la comédienne de 40 ans s'est d'ailleurs saisie de son compte Instagram mercredi 1er mars pour célébrer le 5e anniversaire de son petit dernier. Publiant un rare cliché complice, Elisa Tovati apparaît dans une piscine en train de porter son fils, qui s'amuse à faire l'étoile sur l'eau. "Léo 5 ans !!! Déja !! Bon anniversaire amour de ma vie... je t'aime passionnément, à la folie.... #proudmom❤ #MonÉtoileFilante #HappyBirthday #loveofmylife", a-t-elle tendrement écrit.