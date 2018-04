Elisa Tovati s'acoquine avec un dinosaure et vibre pour l'expo "Jurassic World"

En marge de la sortie en salles de Jurassic World: Fallen Kingdom (le 8 juin 2018), cinquième volet de la série cinématographique Jurassic Park, la Cité du cinéma accueillait des dinosaures grandeur nature pour une exposition exceptionnelle : Jurassic World. Présentée pour la première fois en Europe, cette expo passée par Melbourne, Philadelphie et Chicago propose une immersion réaliste et inédite dans le plus célèbre parc de dinosaures au monde, sur la fameuse île d'Isla Nublar...

Pour sa soirée de lancement jeudi 12 avril, plusieurs happy few ont pu découvrir en avant-première cette exposition. Parmi eux, Elisa Tovati et ses enfants, Joseph (9 ans) et Léo (6 ans), ont pu entrer dans le Park Jurassic World et croiser le chemin d'un majestueux brachiosaure, d'un tricératops et son bébé ou encore du célèbre tyrannosaure lors d'une séquence ultraréaliste. Autant dire que les enfants étaient aux anges, y compris au moment de découvrir le facétieux Blue, vélociraptor dompté par Chris Pratt et Omar Sy dans Jurassic World.

Également présent – et encore joueur avant de se faire voler son scooter –, Christophe Beaugrand a pris la pose, tout comme Hugues Aufray et sa compagne. Tous ont plongé dans l'univers fantastique de Jurassic World, découvrant avec curiosité le laboratoire de la création Hammond. On a également croisé Stanislas Merhar, Lola Créton mais aussi la belle Alix Bénézech, que l'on retrouvera cet été à l'affiche d'un autre blockbuster, Mission Impossible 6.