Élisa Tovati : Soutenue par sa mère et sa soeur pour un showcase exceptionnel

C'est donc au siège du groupe de cosmétiques Clarins qu'Élisa Tovati a donné un showcase exceptionnel, répondant à une invitation de la société. La star de 43 ans, ravissante dans un tailleur bleu et un top léopard, a notamment chanté devant ses proches.

Élisa Tovati ne pouvait manquer ce rendez-vous car elle a été recrutée cette année par le groupe pour customiser le "produit partage Clarins". Un produit qui est vendu en faveur des enfants en détresse grâce à l'action menée par Clarins. La star, qui est l'ambassadrice de l'association Princesse Margot (Prix Clarins 2016), a été aidée par sa soeur Vanessa pour ce projet. Ensemble, elles ont créé "une illustration pétillante aux accents frais et légers comme l'enfance", affirme le groupe, qui ajoute qu'en 2019, "Clarins va plus loin dans son engagement pour les enfants en détresse et lance en édition limitée un nouveau produit partage messager de solidarité pour les enfants à un prix spécial tout doux de 15 euros".

Élisa Tovati a donc, en avant-première et gracieusement, fait découvrir aux collaborateurs du groupe quelques titres de son nouvel album qui sortira le 10 mai. Un disque sur lequel elle a travaillé deux ans après avoir sorti Me and My Robot, porté par le titre Take Me Far Away. Depuis, elle a publié la chanson Toujours la même histoire avec Mark Weld et participé au disque Méditerranéennes de Julie Zenatti. Récemment, elle faisait découvrir à ses fans la chanson 1.2.3.4, sur laquelle elle a collaboré avec le chanteur canadien pop folk Matt Epp.

Ce showcase, donné sous les yeux de sa maman Liliane Buda Touati, de sa soeur Vanessa mais aussi de Muriel Hattab, présidente de l'association Princesse Margot, a été l'occasion d'un moment de partage pour faire un premier bilan de l'opération initiée par la filiale France Je bouge pour les enfants dans le cadre du Prix Clarins pour l'enfance et découvrir les résultats de la mobilisation des équipes pour les associations caritatives.

À noter que, deux jours plus tard, Élisa Tovati donnait un nouveau showcase sur le podium Clarins aux Galeries Lafayette, dans le cadre du Prix Clarins pour l'enfance.

