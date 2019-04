Elisabeth de Belgique : A 17 ans, la princesse joue les pompiers et assure !

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique peuvent être rassurés : faire les gestes qui sauvent, éteindre un incendie, la princesse héritière Elisabeth sait faire !

Etudiante au Pays de Galles depuis la rentrée universitaire de septembre 2018, où elle a été admise à l'Atlantic College au sein du réseau prestigieux des United World Colleges (UWC), la jeune duchesse de Brabant, âgée de 17 ans, a fait son retour au pays à la faveur des vacances de Pâques. Et si elle a très certainement profité au maximum de cette pause pour savourer ses retrouvailles avec ses deux frères et sa soeur, le prince Gabriel (15 ans), le prince Emmanuel (13 ans) et la princesse Eléonore (11 ans), qui l'avaient vue partie avec émotion, elle l'a également utilisée pour jouer son rôle d'héritière et continuer son apprentissage de future reine en puissance.

Ainsi la princesse Elisabeth accompagnait-elle vendredi 26 avril 2019 le roi Philippe de Belgique à la Caserne de l'Héliport, siège du Centre de formation des pompiers de Bruxelles, aussi appelé l'Ecole du feu. Père et fille ont pu échanger avec des instructeurs et des élèves du centre, et ont attentivement observé plusieurs démonstrations : désincarcération de victime coincée dans une voiture accidentée, techniques d'extinction d'incendie ou encore évacuation de victimes malgré la présence de tireurs. Mais ils ne sont pas restés simples spectateurs : des uniformes étaient prévus pour eux, qu'ils ont revêtus pour s'initier aux interventions.

Elisabeth, tout particulièrement, a mis la main à la pâte, comme en atteste le reportage photo que nous vous proposons : outre les gestes de premiers secours et la pose d'un bandage de compression, la princesse héritière a manié la lance à incendie avec dextérité, ce qu'a confirmé le pompier Nick Geellenn. "Elle a rempli sa tâche calmement et de façon très maîtrisée, se concentrant bien sur le départ du feu qu'elle a parfaitement éteint. Ce qui n'est pas si simple quand on l'exécute pour la première fois", a-t-il observé. Un élève du centre qui vient d'achever sa formation a par ailleurs confié aux médias belges que la duchesse de Brabant a évoqué l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris : "Je l'ai trouvé sincèrement intéressée. Elle a demandé s'il y avait de plus en plus de femmes parmi les pompiers et à quel point l'incendie de Notre-Dame de Paris nous avait touché. Elle m'a semblée bien préparée à cette visite et a posé de bonnes questions", a-t-il rapporté.

La princesse Elisabeth ne devrait pas prendre part à d'autre engagement officiel d'ici à la Fête nationale belge, le 21 juillet prochain. Trois mois après, le 25 octobre, elle fêtera sa majorité. Elle pourrait alors prétendre à recevoir une coquette dotation royale (961 000 euros), mais son père le roi Philippe a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de la demander, sa fille étant focalisée sur ses études et sur son épanouissement et n'ayant donc pas le temps de se consacrer à sa fonction royale pour le moment.