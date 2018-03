Elisabeth Moss : Mad Men, Palme d'or à Cannes, Handmaid's Tale... Tout lui sourit

Au cinéma, si elle donne la réplique à Cate Blanchett et Robert Redford dans le biopic politique Truth et à Tom Hiddleston dans High Rise, c'est avec The Square, Palme d'or du Festival de Cannes, qu'elle fait le plus sensation. "Le texte en anglais qui m'a été remis proposait un dispositif intéressant, avec le gigantisme d'une salle de musée, et nos deux personnages, tout petits, écrasés par la scénographie", explique-t-elle au Monde. Le quotidien ajoute : "Elle a eu une idée, symptomatique de sa personnalité toute en retenue." L'actrice explique sa démarche : "J'ai proposé de parler à voix basse, contraignant le spectateur à tendre l'oreille, surtout à un moment où des ouvriers déplacent des oeuvres pendant que nous parlons, ce qui prenait une toute autre portée."