Elisabeth Olsen, très décolletée et pieds nus non loin d'un acteur déchaîné

Deux longs métrages ont marqué la nuit du 20 mai au Festival de Cannes. En lice pour la Palme d'or, The Square de Ruben Östlund, met en scène les acteurs Dominic West, Elisabeth Moss et Terry Notary. Ce dernier a arpenté le tapis rouge en imitant son personnage dans le long métrage, imitant la démarche d'un animal. De quoi faire écho à un autre de ses films puisqu'il a aussi participé à la saga de La Planète des singes !

The Square raconte l'histoire de Christian, un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée "The Square", autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme et leur rappelant leur devoir à l'égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l'honore guère... Au même moment, l'agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square : l'accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle.