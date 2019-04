Elise Lucet gênée par sa notoriété : "Ce n'est pas toujours agréable..."

Si les Français l'apprécient et que ses émissions (Cash Investigation, Envoyé spécial...) continuent de rencontrer le succès sur France 2, Elise Lucet reconnaît que la notoriété peut parfois être très encombrante.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs à ce sujet, la journaliste de 55 ans a assumé de dire qu'elle n'est pas toujours "très à l'aise" avec cette notoriété : "J'aime bien quand des téléspectateurs m'accostent dans la rue pour me dire : 'Si vous saviez ce qui est arrivé à ma tante !' ou bien : 'Je travaille dans telle société, vous devriez enquêter'... Mais quand je suis avec ma fille [Rose, 12 ans, NDLR] ou des amis et que je dois faire dix selfies de suite, ce n'est pas toujours agréable." D'ailleurs, si elle se plie quand bien même à l'exercice, Elise Lucet formule toujours une demande à ses admirateurs : "Je demande systématiquement aux gens de ne pas les poster sur les réseaux sociaux et ils le respectent. Je n'ai pas envie que tout le monde sache où je suis et à quel moment. Je n'aime pas ce 'tam-tam' médiatique."

Pour finir, si elle jouit d'une belle popularité, Elise Lucet explique justement celle-ci par son choix de vivre une vie simple malgré le succès. "Je suis très bien dans ma petite vie normale. Je crois que c'est pour ça que les gens m'apprécient. Ils me considèrent comme quelqu'un d'accessible, que l'on peut arrêter à la pompe à essence ou quand je pousse mon Caddie", a-t-elle analysé.

