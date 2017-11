Élise Lucet mise en examen pour la 3e fois depuis la rentrée : "C'est normal..."

Élise Lucet est la cible de nombreuses attaques. Et il faut dire que les révélations faites dans son émission Cash Investigation (France 2) dérangent. Mardi 7 novembre 2017, la journaliste de 54 ans était invitée sur le plateau de C à Vous ; face à Anne-Élisabeth Lemoine et son équipe, elle est revenue sur les différentes plaintes qui la visent.

"Personne ne nous appelle, ils appellent directement Delphine Ernotte", indique Élise Lucet. Plus encore, l'animatrice confie recevoir dans un premier temps des menaces, qui finissent souvent par se transformer en plaintes. "Je vais être mise en examen pour la troisième fois depuis le mois de septembre", avoue-t-elle.

Une situation qu'elle trouve "normale" : "Quand on fait des sujets sensibles, il faut s'attendre à être poursuivi en diffamation." Toutefois, pas de quoi l'inquiéter. En effet, Élise Lucet se dit "assez sereine" face à la situation du fait que chacun des numéros de Cash Investigation est "visionné quatre fois par [leurs] services juridiques".

Pour rappel, en 2015, Élise Lucet faisait l'objet d'une plainte pour diffamation déposée par l'Azerbaïdjan, qui l'accusait d'avoir qualifié le pays de "dictature" dans Cash Investigation. Mardi 7 novembre 2017, la justice française a jugé cette plainte irrecevable.