Elizabeth Hurley : Pulpeuse et enjouée avec Thomas Dutronc pour une chic soirée

Lundi 11 décembre, l'hôtel Shangri-La, dans le 16e arrondissement de Paris, accueillait une soirée de charité à laquelle l'actrice anglaise Elizabeth Hurley était conviée, pour venir recevoir un chèque en faveur de sa fondation.

L'actrice, toujours aussi pulpeuse et ravissante à 52 ans, était tout sourire en posant dans sa robe rose et argentée de chez Falguni Shane Peacock. Elizabeth Hurley, que l'on peut voir dans la série The Royals, a reçu de la part de la millionnaire indienne Sudha Reddy un chèque de 100 000 euros, en soutien à sa fondation Breast Cancer Research Foundation. "Je suis honorée de me retrouver dans la magnifique ville de Paris pour recevoir une donation. Merci Sudha Reddy pour votre incroyable générosité", a-t-elle commenté sur Instagram.

Au cours de la soirée, on a aussi pu voir le chanteur Thomas Dutronc, qui représentait son papa Jacques Dutronc, absent aux obsèques de Johnny Hallyday le 9 décembre. Il venait représenter l'association Action contre la faim (en compagnie de son président, Thomas Ribémont) et recevoir lui aussi un chèque, mais d'une valeur de 35 000 euros.

Parmi les autres invités, on a aussi vu Elizabeth Tchoungui et Vinay Mohan Kwatra, l'ambassadeur de l'Inde en France.

Thomas Montet