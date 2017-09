Elizabeth Hurley : Son ex Shane Warne agresse une pornstar à Londres

Entre 2010 et 2013, la sublime Elizabeth Hurley a vécu une histoire d'amour compliquée avec Shane Warne, légende australienne du cricket. L'année dernière, le sportif lui reprochait publiquement d'être trop proche de son ex Hugh Grant avec qui elle avait formé un couple mythique dans les années 1990. Vendredi 22 septembre, l'ancien sportif a attaqué Valerie Fox, une pornstar, dans un club de Londres.

Projetée contre le mur

Selon le Daily Mail, les événements se sont déroulés au Loulou's dans le quartier de Mayfair. Ce soir-là, Shane Warne est accompagné de trois jeunes femmes, dont les pornstars Kelly Stafford et Valerie Fox. Selon cette dernière, une dispute a éclaté quand Warne a fait semblant de l'étrangler. Dans une interview au média australien News Corp, elle explique lui avoir dit : "Tu ne me domineras pas comme ça", des propos qui auraient provoqué la fureur de Shane Warne. Ce dernier a répliqué par une énorme gifle, si puissante que Valerie Fox a été projetée contre un mur avant de s'effondrer sur le sol. Sur Twitter, elle posté une photo de sa joue tuméfiée accompagnée de ce message : "Tu es fier de toi ? De frapper une femme ? Vile créature." Le tabloïd The Sun prétend avoir plusieurs témoins de la scène.

L'altercation a été enregistrée par les caméras de vidéo-surveillance du Loulou's mais cela ne suffira pas. Valerie Fox a immédiatement prévenu la police qui a alors regardé les images. Selon l'intéressée, si la vidéo parle d'elle-même, de nombreux facteurs ont joué en sa défaveur (a-t-il frappé avec la main ou le poing ? L'affaire a-t-elle fuité dans la presse ?, etc.) et conduit Scotland Yard à classer l'affaire par manque d'éléments probants permettant des poursuites. Deux jours après l'incident, Shane Warne a publié un communiqué. Il se dit très "choqué" par les "fausses accusations" de Valerie Fox et explique avoir "pleinement collaboré avec les autorités" qui lui ont confirmé qu'il ne serait pas poursuivi.

Valerie Fox n'en démord pas. Elle a même apporté la preuve qu'elle n'a pu prendre son avion le lendemain pour un shooting à New York. Selon elle, Shane Warne est coupable de l'avoir violemment giflée, même "s'il s'en est tiré aux yeux de la justice". Elle veut tourner la page.