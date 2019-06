Elizabeth II entourée d'Andrew et d'Autumn Phillips pour clore le Royal Ascot

Jour 5 et clap de fin, samedi 22 juin. La nouvelle édition du Royal Ascot, événement prisé de la haute société britannique et surtout de la famille royale, a pris fin en présence de la reine Elizabeth II. Celle-ci avait cinq chevaux en compétition.

Grande habituée des lieux, elle n'a pas manqué une seule édition depuis son accession au trône en 1952, la reine d'Angleterre est arrivée au dernier jour du Royal Ascot, sur le fameux champ de courses situé dans le Berkshire, en compagnie de son fils le prince Andrew, 59 ans. Le duo a paradé en calèche sur les abords du terrain avant de prendre place dans les loges royales. La reine avait opté pour une tenue verte pomme, des gants blancs et un petit sac à main noir. A chaque journée de l'événement, elle avait enfilé une tenue différente.

Elizabeth II, âgée de 93 ans, affichait un large sourire aux lèvres pour la bonne raison que les chevaux sont sa passion de toujours. Elle avait cette année 5 chevaux en compétition : Elector et Seniority, qui ont couru le mercredi, Eightsome Reel le jeudi, Magnetic Charm âgé de trois ans et qui a couru le vendredi et est arrivé en deuxième position de la course dite Sandringham Stakes. Il y avait également Sextant, vu le samedi.

La reine a aussi été vue passant visiblement un agréablement moment en compagnie d'Autumn Phillips, la femme de Peter Phillips - fils de la princesse Anne. La jolie blonde de 41 ans, née à Montréal, avait opté pour une chic combinaison bleue ciel. Attentive mais rieuse, elle semblait très à l'aise, au point de faire des selfies avec d'autres femmes sur le terrain. Elle a également remis la coupe au Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum après la victoire de Defoe lors de la course Hardwicke Stakes.

Cette année, si on a pu voir défiler Kate Middleton, Sarah Ferguson ou encore Zara Phillips, il ne manquait à l'appel que Meghan Markle. Mais celle-ci était excusée car elle a récemment donné naissance et a besoin de repos.

Thomas Montet