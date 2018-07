Elizabeth II furieuse : son désarroi face aux rumeurs sur son mari

Il faudrait voir à ne pas pousser le bouchon trop loin avec la reine Elizabeth II - Donald Trump l'a fait dernièrement, et la monarque n'a pas caché son agacement.

Vendredi 20 juillet 2018, dans la soirée, Twitter s'est emballé autour de la rumeur de la mort du duc d'Edimbourg et le standard du palais de Buckingham a été submergé d'appels, rapporte le tabloïd The Sun. Retiré de la vie publique depuis l'été 2017, le prince Philip, qui a fêté son 97e anniversaire le 10 juin dernier, se trouve actuellement à Sandringham dans le Norfolk, tandis que la souveraine, dont il est l'époux depuis bientôt 71 ans, est à Balmoral, celui de ses fiefs écossais où elle a ses habitudes estivales et où le duc d'Edimbourg doit la rejoindre d'ici deux semaines. Le téléphone a chauffé.

Furieuse, Elizabeth II a appelé son mari pour s'entretenir avec lui de la réaction à adopter face à la déferlante de ces allégations très déplaisantes. Un coup de fil tendu d'une dizaine de minutes qui ne leur a pas permis de trouver une solution : "Ils sont tombés d'accord pour dire qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose mais ils sont très, très contrariés, rapporte la source du Sun. Ce n'est pas très agréable d'entendre des gens du monde entier faire des commentaires sur votre santé ou votre mort, même pour quelqu'un qui a l'habitude d'être médiatisé. Cela montre comment Internet peut devenir incontrôlable. La reine est absolument furieuse à ce sujet et estime que c'est scandaleux." L'informateur ajoute, à juste titre, que si le duc d'Edimbourg était actuellement souffrant, Sa Majesté serait à ses côtés.

Le prince Philip, qui a été opéré avec succès cette année de la hanche, avait déjà fait l'objet d'un mouvement de panique sur le réseau social Twitter en 2017, peu avant l'annonce de son départ à la retraite. Ces dernières semaines, on a pu le voir assister au mariage de son petit-fils le prince Harry, en mai, et à la finale de la Royal Windsor Cup de polo, en juin.