Elizabeth II : Garden party à Buckingham, la reine s'échauffe pour le mariage

Le mariage du prince Harry et Meghan Markle, le 19 mai 2018 à Windsor, focalise toute l'attention, mais pas au point d'exclure de l'agenda royal les célébrations saisonnières plus habituelles. Et c'est avec un plaisir non feint que la reine Elizabeth II donnait mardi 15 mai la première de ses trois garden parties annuelles dans les jardins du palais de Buckingham, à Londres.

Chaque année, la souveraine organise trois de ces fêtes à ciel ouvert dans son fief londonien, et une de plus à Holyroodhouse, sa résidence officielle à Edimbourg, en Écosse. Plus de 30 000 personnes au total prendront part cette année encore à ces événements (à venir : les 31 mai et 5 juin à Londres, puis le 4 juillet à Edimbourg) par le biais desquels Sa Majesté témoigne sa reconnaissance pour les services rendus à la nation. Des Britanniques de tous horizons, triés sur le volet au regard de l'impact positif qu'ils ont eu au sein de la communauté, sont ainsi conviés à venir se servir parmi les quelque 27 000 tasses de thé, les 20 000 sandwiches et autant de parts de gâteaux qui sont servis en chacune de ces occasions.

Pour la première garden party 2018, Elizabeth II est apparue très printanière, rayonnante dans un ensemble vert opaline (faut-il exclure cette couleur des pronostics, qui vont bon train, quant à sa tenue pour le mariage de son petit-fils ?), et est allée avec un grand sourire à la rencontre de ses invités. Elle était accompagnée de ses fils le prince Andrew et le prince Edward, avec sa femme la comtesse Sophie de Wessex, très élégante en rouge.

Le même jour, la souveraine recevait en audience privée le président turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse Emine, ainsi que Paul Muldoon, auquel elle a remis la Médaille d'or de poésie de la reine.

Elizabeth II a communiqué samedi 12 mai son consentement formel au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. C'est elle qui offrira la réception de l'après-midi suivant la cérémonie religieuse, prévue pour 600 convives à St George's Hall au château de Windsor.