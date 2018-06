Elizabeth II : Malade, la reine déclare forfait à la dernière minute

On a tellement coutume de louer l'inoxydable dévotion de la reine Elizabeth II à sa mission qu'on en oublierait presque qu'elle est humaine et peut parfois accuser un coup de moins bien... Ce jeudi 28 juin 2018, la souveraine âgée de 92 ans a même dû renoncer à l'un de ses engagements officiels pour raison de santé.

Deux jours après être apparue en compagnie de son petit-fils le prince Harry et sa femme la duchesse Meghan de Sussex au palais de Buckingham pour la réception des lauréats des Queen's Young Leaders Awards, la reine Elizabeth II d'Angleterre s'est fait porter pâle pour le service religieux marquant en la cathédrale Saint Paul le 200e anniversaire de l'Ordre de Saint Michel et Saint George, événement qui figurait de longue date dans son agenda officiel.

"La reine ne se sent pas bien aujourd'hui et a décidé de ne pas assister [à la cérémonie]", a fait savoir le palais, tout en précisant que le duc de Kent la remplacerait au pied levé en cette occasion, en sa qualité de Grand Maître de l'ordre honorifique. L'état de santé de la reine, qui était encore toute pimpante et souriante quelques jours plus tôt au Royal Ascot, n'a pas nécessité l'intervention d'un médecin et elle devait se rendre comme prévu au château de Windsor dans l'après-midi. De même, ses engagements prévus en Ecosse la semaine prochaine sont maintenus.

Il faut remonter à décembre 2016 pour trouver la trace du dernier événement officiel qu'Elizabeth II ait manqué, un gros rhume l'ayant alors privée de messe de Noël avec le reste de la famille royale. Elle avait même dû déclarer forfait aussi pour le service de la semaine suivante.

Opérée avec succès au printemps de la cataracte, la souveraine continue à honorer des centaines d'engagements chaque année, tandis que son époux le duc d'Edimbourg, qui a connu quelques alertes de santé ces dernières années, s'est retiré de la vie officielle à l'été 2017.