Elizabeth Sung : L'actrice des "Feux de l'amour" est morte à 63 ans

Née et élevée à Hong Kong, elle parlait couramment le mandarin et le cantonnais. Elle est arrivée à New York en poursuivant sa passion pour la danse puisqu'elle a intégré la prestigieuse école Juilliard avant de danser pour la compagnie Alvin Ailey. Elle a été mariée au scénariste Peter Tulipan.

Au cinéma, le public a pu l'apercevoir dans le film de Wayne Wang, Le Club de la chance (1994), ou plus tard, dans les Mémoires d'une Geisha de Rob Marshall (2005). Plus récemment, elle était à l'affiche de la comédie White Rabbit présentée au festival du film de Sundance. En marge de sa carrière d'actrice, elle était une personnalité engagée en faveur de la recherche sur le sida et défendait activement la diversité dans l'industrie cinématographique.