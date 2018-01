Ella Aflalo (Top Chef 2018) est une bombe : La preuve en photos !

Top Chef revient ce mercredi 31 janvier 2018 sur M6. Quinze candidats vont tenter de faire leurs preuves face au jury composé de Philippe Etchebest, Michel Sarran, Jean-François Piège et Hélène Darroze. Ella Aflalo, au casting de cette nouvelle saison, fait déjà sensation sur les réseaux sociaux...

La jeune femme de 24 ans revient d'un voyage de six mois en Amérique du Sud. De son périple, Ella a gardé des souvenirs... et des photos. Sur Instagram et Facebook, cette chef à domicile a ainsi partagé quelques clichés d'elle en bikini au beau milieu de sublimes paysages.