Elle King : La chanteuse, mariée en secret, divorce déjà...

Garder des choses privées, cela reste encore possible dans le show business. Toutefois, les stars savent bien que quelqu'un vendra la mèche tôt ou tard et qu'il vaut mieux, parfois, prendre les devants. C'est ce que vient de faire la chanteuse Elle King.

Sur Instagram, la star américaine révélée par le tube Ex's & Oh's a posté une photo d'elle et d'Andrew Ferguson, qu'elle présente comme son mari ! En effet, l'artiste de 27 ans s'est mariée civilement en toute discrétion et va déjà divorcer. "Nous nous sommes mariés en secret trois semaines après notre rencontre, le 14 février 2016. C'était et cela restera l'un des jours les plus heureux de ma vie. Cette photo a été prise aujourd'hui, le 15 mai 2017. Un mois après ce qui devait être notre grosse cérémonie de mariage [le 15 avril 2017, elle postait une photo d'elle disant avoir séché sa cérémonie de mariage pour aller au concert des Eagles of Death Metal, NDLR]. J'ai le coeur brisé. C'est le plus grand amour de ma vie. C'est mon meilleur ami. Alors que nous nous séparons et que nous essayons de remonter en selle dans la vie, tout ce que je peux nous souhaiter, c'est de retrouver le bonheur. Je t'aime. Tu as mon coeur pour toujours. Tu seras toujours mon premier mari", a-t-elle écrit.