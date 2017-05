Elle King : Violemment agressée par son mari peu avant leur divorce ?

La chanteuse américaine Elle King, qui a récemment annoncé son divorce après avoir révélé par la même occasion qu'elle s'était mariée dans la plus grande discrétion, a beau clamer que son époux restera l'amour de sa vie, force est de constater que monsieur ne lui laissera quand même pas que des bons souvenirs...

Comme le rapporte le site TMZ.com, Elle King et son conjoint Andrew Ferguson ont eu une violente altercation au cours du mois d'avril 2017. Malgré l'intervention de la police, la chanteuse aurait décidé de ne pas porter plainte. C'est précisément le 23 avril que les forces de l'ordre sont intervenues au domicile de la chanteuse, à Los Angeles, alors que monsieur l'avait attrapée des deux mains par la gorge, avant de la jeter sur le lit et de hurler : "Putain je vais te tuer." La police a constaté des égratignures dans le cou de Elle King ainsi que des marques sur son bras. Andrew Ferguson avait été arrêté et mis en détention provisoire pour violence domestique.

Deux versions s'opposent puisque Andrew Ferguson a affirmé avoir volontairement poussé la star sur le lit car elle se cognait la tête sur les murs pour une raison mystérieuse, quand Elle King a de son côté évoqué "une fête qui dérape" pour expliquer leur altercation... La chanteuse de 27 ans, révélée par le tube Ex's & Oh's, a donc choisi de ne pas déposer plainte et la justice a classé l'affaire.

Thomas Montet