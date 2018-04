Ellen Batelaan (Tellement vrai) séparée du beau Rawdolff : "Je vous confirme..."

La love story entre Ellen Batelaan et Rawdolff appartient désormais au passé.

C'est sur Snapchat que l'animatrice de Tellement vrai (NRJ12) a annoncé à ses admirateurs qu'elle avait tourné la page de ses amours avec le beau DJ rencontré sur le tournage des Anges 9. Un tournage au cours duquel ils avaient été écartés assez rapidement, ce qui n'avait en rien contrarié leur idylle.

"Je n'aime pas trop parler de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Depuis hier, je reçois énormément de messages sur les réseaux sociaux suite à une publication qu'il y a eu sur Instagram qui disait que Rawdolff et moi nous étions séparés depuis deux mois. (...) Je vous confirme que c'est la vérité", a statué la très belle animatrice de 25 ans. Et de poursuivre en donnant plus de détails : "Ça fait maintenant plus de deux mois que nous ne sommes plus ensemble pour des raisons qui nous regardent. On avait décidé de ne pas l'étaler sur les réseaux sociaux. Mais cela a été annoncé publiquement sans que je le sache."

Puis, alors qu'elle remerciait ses fans pour leur soutien, Ellen Batelaan a laissé entendre qu'elle avait peut-être retrouvé le bonheur dans les bras d'un autre homme. "Je tenais vraiment à vous remercier du fond du coeur d'être toujours nombreux à me suivre et me soutenir et tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis à nouveau très heureuse dans ma vie", a-t-elle lâché.

Pour l'instant, Rawdolff n'a pas réagi aux explications de la belle Ellen.